399 soldados morreram no território palestino desde o início da ofensiva israelenseAFP

Publicado 09/01/2025 14:54

Um grupo de pais de soldados apelou, nesta quinta-feira (9), ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para que ponha fim à guerra na Faixa de Gaza como forma salvar a vida de seus filhos, acusando-o de prolongar o conflito desnecessariamente.



A associação “Pais de Soldados Gritam ‘Basta’” reúne mais de 800 pais de militares, recrutas ou reservistas que servem em unidades de combate em Gaza, alguns praticamente sem descanso desde o começo da guerra, iniciada há mais de um ano.



Netanyahu vem recebendo críticas há meses por supostamente prolongar o conflito contra o Hamas por razões políticas. A guerra foi iniciada em resposta ao ataque letal e sem precedentes do movimento islamista palestino em 7 de outubro de 2023.



O grupo expressou essa crítica em uma carta dirigida ao primeiro-ministro. A AFP obteve uma cópia do documento.



"O acusamos de conduzir uma guerra sem horizonte, inédita na história do nosso país. E isso apenas em função do interesse de sua sobrevivência política pessoal", declara o coletivo.

"O acusamos de abandonar os reféns e os soldados. Fazemos um apelo: Ponha fim à guerra!", continua o texto.



Os pais dos soldados acreditam que "todos sabem, inclusive eles [os soldados], que a guerra está sendo prolongada sem um objetivo e que os reféns só serão libertados como parte de um acordo", atualmente em negociação no Catar, um dos três países mediadores, junto com os Estados Unidos e o Egito.



"O exército israelense não tem qualquer razão para permanecer em Gaza, a não ser para satisfazer desejos messiânicos de se estabelecer lá", acrescenta o grupo.



"Não podemos permitir que continue sacrificando nossos filhos como carne de canhão", concluem os pais dos soldados.



O gabinete de Netanyahu ainda não comentou a carta.



