O Gurkha Buffet Restaurant, onde o caso aconteceu, se manifestou após o ocorridoReprodução / Google Street View

Publicado 10/01/2025 08:10

Uma mulher morreu dentro de um banheiro para deficientes em um restaurante de Blackpool, cidade litorânea a noroeste da Inglaterra, e seu corpo só foi achado três dias depois, quando funcionários do estabelecimento retiraram a tranca da cabine. O jornal britânico "Metro" divulgou o caso nesta quarta-feira (8). Autoridades não confirmaram a causa exata da morte.

Sabrina Marlynn Lyttle, de 47 anos, entrou no The Gurkha Buffet Restaurant e pediu instruções aos garçons de como chegar ao sanitário, segundo apontaram as câmeras de segurança. Em seguida, ela entrou no banheiro para deficientes, onde passou mal, por volta das 20h30 do último dia 28 de novembro.

A filha de Sabrina, Jade Casey, 27, manifestou sua revolta pelo restaurante não ter feito uma checagem habitual no banheiro e disse que conforme a polícia, os clientes estavam reclamando pois não conseguiam entrar na cabine acessível.

"É de partir o coração porque sabemos que ela foi abandonada, sozinha. Eu sei que ela estava morta, mas o fato é que ela estava lá enquanto as pessoas comiam e bebiam. Ainda não sabemos a causa da morte, mas alguns de nós pensamos que ela poderia estar passando por dificuldades e precisando de ajuda, mas que poderia ter sido salva", lamentou.

O Gurkha Buffet Restaurant se manifestou dizendo que uma chave especial é necessária para entrar no banheiro para deficientes e que ele não é limpado com tanta frequência, pelo seu baixo uso.

"O acesso ao banheiro para deficientes separado e trancado é obtido por meio da equipe, pois a instalação só pode ser aberta com uma chave especial. Os banheiros masculino e feminino são limpos profundamente todas as manhãs e verificados ao longo do dia, com o banheiro para deficientes conferido após cada uso autorizado e limpo conforme necessário, devido ao uso pouco frequente", explicou o estabelecimento.

"O acesso não foi solicitado até sexta-feira à noite, por volta das 22h. A equipe, com a ajuda de outros clientes prestativos do pub, não conseguiu destrancar a porta e, como o acesso não foi concedido nas últimas 24 horas, foi relatado como um problema de manutenção à gerência", afirmou a nota, dizendo que o mecanismo de travamento foi removido antes das autoridades serem chamadas.

Lyttle saiu da prisão um dia antes de sua morte. Ela lutava contra o vício em drogas e estava "entrando e saindo" da situação de sem-teto, aponta Jade.