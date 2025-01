Temperatura média superou nível pré-industrial - Reprodução

Publicado 10/01/2025 09:53 | Atualizado 10/01/2025 09:56

O ano de 2024 foi o mais quente já registrado na história, superando a marca atingida em 2023. Pela primeira vez, a temperatura média global ultrapassou o valor de 1,5°C de aumento em relação aos níveis pré-industriais, conforme anunciou nesta sexta-feira (10) o centro europeu Copernicus.

De acordo com os dados, a temperatura média global foi de 15,10°C, estabelecendo um novo recorde histórico e representando um aumento de 1,6ºC em comparação com a era pré-industrial.

O limite de aquecimento de longo prazo de 1,5ºC, definido no Acordo de Paris de 2015, refere-se ao aumento de temperatura global ao longo de 20 anos. Apesar da elevação registrada em 2024, o planeta ainda não ultrapassou oficialmente o limite estipulado no acordo.

A equipe europeia calculou aquecimento de 1,6º C (2,89º F). O Japão encontrou 1,57º C (2,83º F), e os britânicos 1,53º C (2,75º F) em divulgações de dados coordenadas para a manhã de sexta-feira.



As equipes de monitoramento dos Estados Unidos - a Nasa, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica e a Berkeley Earth, uma instituição privada - devem publicar seus números mais tarde, mas todos provavelmente mostrarão um recorde de calor para 2024, indicaram cientistas europeus.



Os seis grupos compensam de diferentes maneiras as lacunas de dados nas observações - que remontam a 1850 -, portanto os números variam ligeiramente.



"A principal razão para essas temperaturas recordes é o acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera" pela queima de carvão, petróleo e gás, disse Samantha Burgess, líder estratégica de clima em Copernicus. "À medida que os gases de efeito estufa continuam se acumulando na atmosfera, as temperaturas continuam aumentando, incluindo no oceano, os níveis do mar continuam subindo, e as geleiras e camadas de gelo continuam derretendo."



O ano passado eclipsou a temperatura de 2023 na base de dados europeia em 1/8 de grau Celsius. Isso é um salto incomumente grande; antes dos últimos dois anos super quentes, os recordes de temperatura global só eram superados por centésimos de grau, observaram os cientistas.



Os últimos 10 anos são os dez mais quentes já registrados, e provavelmente os mais quentes em 125 mil anos, observou Burgess



O dia 10 de julho foi o dia mais quente já registrado pelos seres humanos, com média global de 17,16º C (62,89º F), encontrou Copernicus.



De longe, o maior contribuidor para o aquecimento recorde é a queima de combustíveis fósseis, disseram vários cientistas.



Um aquecimento natural temporário do fenômeno El Niño no Oceano Pacífico Central adicionou uma pequena quantidade, e uma erupção vulcânica submarina em 2022 acabou esfriando a atmosfera porque colocou mais partículas refletoras nela, assim como vapor de água, indicou Burgess.



As sirenes de alarme estão tocando



"Esta é uma luz de advertência que se acende no painel da Terra de que é necessária atenção imediata", afirmou Marshall Shepherd, professor de Meteorologia da Universidade da Geórgia (EUA). "O furacão Helene, as inundações na Espanha e a mudança abrupta do clima que alimenta os incêndios florestais na Califórnia são sintomas dessa infeliz mudança na caixa de transmissão climática. Ainda temos algumas mudanças de velocidade a percorrer."



"As sirenes de alarme relacionadas às mudanças climáticas têm tocado quase constantemente, o que pode estar causando que o público se torne insensível à urgência, como as sirenes de polícia na cidade de Nova York", disse Jennifer Francis, cientista do Woodwell Climate Research Center. "No entanto, no caso do clima, as alarmes estão soando mais alto, e as emergências agora vão muito além de apenas a temperatura."



O mundo sofreu perdas de US$ 140 bilhões por desastres relacionados ao clima no ano passado - o terceiro mais alto já registrado -, e a América do Norte foi especialmente afetada, segundo relatório da empresa de seguros Munich Re.



"A aceleração do aumento da temperatura global significa mais danos à propriedade e impactos na saúde humana e nos ecossistemas dos quais dependemos", apontou Kathy Jacobs, cientista da água na Universidade do Arizona.



O mundo supera um limiar importante



Esta é a primeira vez que qualquer ano superou o limiar de 1,5º, exceto por uma medição da Berkeley Earth em 2023, que foi originalmente financiada por filantropos céticos das mudanças climáticas.



Os cientistas foram rápidos em apontar que a meta de 1,5º é para o aquecimento de longo prazo, agora definido como uma média de 20 anos. O aquecimento de longo prazo desde os tempos pré-industriais está agora em 1,3º C (2,3º F).



"O limiar de 1,5º C não é apenas um número, é um sinal de alerta Superá-lo mesmo por um único ano mostra o quão perigosamente próximos estamos de exceder os limites estabelecidos pelo Acordo de Paris", disse Victor Gensini, cientista climático da Universidade do Norte de Illinois (EUA).



Um estudo abrangente das Nações Unidas em 2018 descobriu que manter o aumento da temperatura da Terra abaixo de 1,5º C poderia salvar os recifes de coral da extinção, deter a perda massiva de camadas de gelo na Antártida e prevenir a morte e o sofrimento de muitas pessoas.



Francis chamou o limiar de "fracasso". Burgess considerou extremamente provável que a Terra supere o limiar de 1,5º, mas destacou que o Acordo de Paris é "uma política internacional extraordinariamente importante" com a qual as nações de todo o mundo devem continuar comprometidas.



É provável que haja mais aquecimento



Os cálculos europeus e britânicos consideram que, com um La Niña que gera resfriamento em vez de El Niño que causou aquecimento no ano passado, 2025 provavelmente não será tão quente quanto 2024. Preveem que será o 3º ano mais quente.



No entanto, os primeiros seis dias de janeiro - apesar das temperaturas frias no leste dos Estados Unidos - tiveram temperatura média ligeiramente mais quente, e são o início de ano mais quente já registrado, segundo dados do Copernicus.



Os cientistas estão divididos sobre se o aquecimento global está acelerando.



Não há dados suficientes para ver uma aceleração no aquecimento atmosférico, mas o conteúdo de calor dos oceanos parece não apenas estar aumentando, mas subindo a um ritmo mais rápido, disse Carlo Buontempo, diretor do Copernicus.



"Estamos enfrentando um clima muito novo e desafios climáticos para os quais nossa sociedade não está preparada", apontou Buontempo.



Tudo isso é como assistir ao final de "um filme de ficção científica distópica", observou Michael Mann, cientista climático da Universidade da Pensilvânia. "Agora estamos colhendo o que plantamos."

*Com informações do Estadão Conteúdo