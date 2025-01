Incêndios devastam diversas comunidades na área de Los Angeles - Josh Edelson/AFP

Publicado 10/01/2025 09:23 | Atualizado 10/01/2025 09:24

Mais de 7 mil bombeiros estão arriscando suas vidas para combater ao menos cinco focos de incêndios florestais que se espalham pela região. O mais devastador, Pacific Palisades, um subúrbio luxuoso cobiçado por celebridades e estrelas de Hollywood, já consumiu 7.690 hectares e destruiu milhares de estruturas.

Mais de 180 mil pessoas receberam ordens de evacuação enquanto as chamas continuam a avançar, colocando em risco a vida de milhares de moradores Diante da gravidade da situação, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou um decreto reconhecendo os incêndios na Califórnia como uma desastre de grandes proporções."Minha equipe já forneceu suporte de previsão do tempo 24 horas por dia, 7 dias por semana, enviou 5 aviões-tanque e 10 helicópteros de combate a incêndios, posicionou dezenas de caminhões de bombeiros, aprovou subsídios para reembolsar custos de combate a incêndios e aprovei a solicitação do governador Newsom para uma Declaração de Grande Desastre", escreveu Biden na rede social X, antigo Twitter.O Departamento de Legistas do Condado de Los Angeles ressaltou que pode levar semanas para identificar as vítimas e notificar seus familiares.