Polícia do Chile apreendeu mais que 800 kg de metanfetamina Divulgação

Publicado 10/01/2025 11:46

O governo chileno anunciou, nesta sexta-feira (10), a maior apreensão de metanfetamina já feita no país sul-americano, com 844 quilos da droga sintética com valor de mercado estimado em aproximadamente 16 milhões de dólares (97 milhões de reais).

"É a maior apreensão desse tipo de droga que já tivemos no Chile", disse a ministra do Interior e Segurança, Carolina Tohá, ao fazer o anúncio à imprensa.

Dois mexicanos foram presos na pequena cidade de Lolol, no sul do Chile, onde haviam montado um laboratório para cristalizar a droga sintética, que entrou no país pelo porto de Valparaíso em dezembro de 2024.

"Tudo indica que eles estavam tentando novas rotas no Chile para desenvolver seus negócios, e essa operação pôs fim a essa intenção", acrescentou a ministra Tohá.

As autoridades vinculam os mexicanos presos às operações do Cartel de Jalisco - Nova Geração (CJNG). Criado no estado de Jalisco, ele é, juntamente com o Cartel de Sinaloa, uma das organizações criminosas mais poderosas do México.

As drogas foram enviadas do México para o Chile diluídas em frascos de tinta do porto mexicano de Manzanillos. A intenção era vendê-las em países da Europa e da Oceania por cerca de US$ 16 milhões, acrescentaram as autoridades.

Um total de 37 toneladas de drogas foram apreendidas no Chile em 2024.