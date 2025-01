Octavia Wells, de 41 anos, foi presa no dia 31 de dezembro - Reprodução / Gabinete do Xerife do Condado de Bay

Octavia Wells, de 41 anos, foi presa no dia 31 de dezembroReprodução / Gabinete do Xerife do Condado de Bay

Publicado 10/01/2025 11:21

Uma mulher de 41 anos foi presa no estado da Flórida, nos Estados Unidos, depois de enviar acidentalmente mensagens de texto para um policial, acreditando que se comunicava com seu traficante de drogas.

Segundo as autoridades do condado de Bay, Octavia Wells, que estava a caminho de um centro de reabilitação no dia 31 de dezembro, véspera do Ano Novo, entrou em contato com um homem salvo em seu celular pelo nome "PJ", oferecendo pagar US$ 45 (R$ 270) pela compra de fentanil.

A mulher marcou o encontro em uma loja de conveniência. No entanto, ao chegar ao local, foi surpreendida por policias que estavam à sua espera. Octavia, então, percebeu que havia enviado mensagens ao policial Stephen Pettijohn, conhecido como PJ, um investigador do gabinete do xerife de Bay com quem já havia interagido anteriormente.

Octavia explicou aos policiais que as iniciais de Pettijohn eram "semelhantes às de seus traficantes de drogas", o que causou a confusão. Durante a abordagem, policiais encontraram no carro da mulher objetos relacionados ao uso de drogas, alguns com vestígios de fentanil.

Ela foi detida sob as acusações de de uso ilegal de dispositivo de comunicação, posse de parafernália para drogas e dirigir com a carteira de habilitação suspensa. Posteriormente, Octavia foi libertada sob fiança de US$ 5 mil (cerca de R$ 30 mil). O julgamento está agendado para o dia 30 de janeiro.