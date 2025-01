Segundo Corina, Urrutia voltará para tomar posse como presidente constitucional da Venezuela no momento certo - AFP

Publicado 10/01/2025 18:00

A líder opositora María Corina Machado descartou, nesta sexta-feira (10), um retorno imediato à Venezuela do exilado Edmundo González Urrutia, que reivindica vitória sobre Nicolás Maduro nas eleições presidenciais, alegando falta de "condições".



O opositor, que se encontra na República Dominicana na última etapa de um giro por vários países da América Latina e pelos Estados Unidos, havia assegurado que estaria nesta sexta em Caracas para tomar posse como presidente.



González Urrutia "virá à Venezuela para tomar posse como presidente constitucional da Venezuela no momento certo, quando as condições forem adequadas", disse Corina Machado em um vídeo divulgado nas redes sociais.



"Não é conveniente que Edmundo entre no dia de hoje na Venezuela, pedi que ele não o faça porque sua integridade é fundamental para a derrota final do regime e a transição para a democracia", acrescentou.



Nicolás Maduro tomou posse nesta sexta diante do Parlamento para um terceiro mandato consecutivo (2025-2031), o que foi qualificado como um "golpe de Estado" pela principal coalizão de partidos políticos opositores, a Plataforma Unitária, que denuncia fraude nas eleições de 28 de julho.

Segundo Corina Machado, com sua posse, "Maduro consolida um golpe de Estado contra os venezuelanos e contra o mundo". "Decidiram atravessar a linha vermelha que oficializa a violação da Constituição Nacional", insistiu.



"Não colocou [a faixa presidencial] no peito, colocou no tornozelo como uma algema que a cada dia apertará mais", afirmou.



A reeleição do governante de esquerda não é reconhecida pelos Estados Unidos, pela União Europeia e por vários países da América Latina.



Na quinta-feira, após um protesto em Caracas, a oposição denunciou que Corina Machado foi detida e posteriormente liberada, acusação que o governo Maduro negou categoricamente.



A líder opositora disse que o incidente, no qual afirmou que um motociclista que a transportava ficou ferido, demonstra divisões no chavismo: "Sua atuação errática é mais uma demonstração de como eles estão divididos internamente."



"Eu estou bem agora, embora tenha fortes dores e contusões em algumas partes do meu corpo", afirmou María Corina Machado.