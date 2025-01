Em áreas remotas da Colômbia, pequenos aviões privados são comuns, mas registram altos índices de acidentes - Reprodução/Internet

Publicado 10/01/2025 17:14

Oito passageiros, entre eles três menores de idade, e dois tripulantes morreram na queda de um avião de pequeno porte no noroeste da Colômbia, informaram as autoridades locais nesta sexta-feira (10).



A aeronave havia decolado na quarta-feira do município de Juradó com destino à cidade de Medellín, mas perdeu contato com o controle de tráfego aéreo durante a tarde. Cinco dos passageiros pertenciam à mesma família.



"O governo de Antioquia lamenta, com profundo pesar, a triste notícia de não ter encontrado sobreviventes na aeronave acidentada em Urrao", indicou na rede social X o governador do departamento, Andrés Julián Rendón.



Vídeos de um sobrevoo na região divulgados pelas autoridades mostram pedaços da aeronave destruída no meio de uma densa floresta.



Um grupo de 14 socorristas, incluindo bombeiros, funcionários da Defesa Civil, da área aeronáutica civil e da polícia, estendeu as buscas por terra durante várias horas, enfrentando dificuldades para acessar o local do acidente.



"A topografia e a meteorologia são obstáculos ao avançar nas buscas, identificação e resgate das pessoas", explicou mais cedo Rubén Lesmes, gerente da Pacífica de Aviación, empresa proprietária do avião acidentado.

Embora as causas do acidente estejam sendo investigadas, Lesmes assegurou que a comunicação com a aeronave foi perdida de forma abrupta.



Houve um "silêncio imediato, da mesma forma que se perdeu a trilha do voo (...) teve que ser um evento muito repentino", indicou.



Juradó é uma pequena cidade de cerca de 7.500 habitantes, próxima ao Panamá, no departamento de Chocó, o mais pobre do país.



Como em muitas regiões afastadas da Colômbia, as pessoas se deslocam em pequenas aeronaves privadas, as quais apresentam altos índices de acidentes.



O caso mais notório ocorreu em 2023, quando quatro crianças indígenas foram resgatadas após sobreviverem durante 40 dias na selva profunda da Amazônia, depois de um acidente aéreo do qual foram as únicas sobreviventes.



O feito delas ganhou o mundo e conquistou o público da plataforma de filmes e séries Netflix.