Está previsto que ventos diminuam ao longo do dia, facilitando as tarefas de extinção dos cinco grandes incêndios - AP

Está previsto que ventos diminuam ao longo do dia, facilitando as tarefas de extinção dos cinco grandes incêndiosAP

Publicado 10/01/2025 18:24

As previsões meteorológicas deram uma injeção de moral aos bombeiros de Los Angeles. Está previsto que os ventos diminuam ao longo do dia e isso facilite as tarefas de extinção dos cinco grandes incêndios que destruíram por completo várias comunidades nos arredores da cidade, e que provocaram dez mortes.



Bairros inteiros foram devorados pelo fogo e milhares de casas foram destruídas em um dos piores desastres que atingiram a Califórnia, com perdas avaliadas em 150 bilhões de dólares (820 bilhões de reais na cotação atual), segundo a empresa AccuWeather.



"Perdi tudo. Minha casa pegou fogo e eu perdi tudo", conta Hester Callul, que chegou a um abrigo depois de deixar sua residência em Altadena, no norte da cidade.

O presidente Joe Biden comparou nesta sexta a cidade de Los Angeles com um "cenário de guerra" e disse que há "evidência clara de saques" em meio ao caos gerado pelo fogo.



"Isso me lembrou mais um cenário de guerra, onde havia certos alvos que foram bombardeados", disse Biden após receber informação sobre os incêndios. "É quase como um cenário de batalha", acrescentou.



Para enfrentar os saques, o presidente democrata em fim de mandato, que deixará a Casa Branca em 20 de janeiro, afirmou que o governo está garantindo a segurança na área com o apoio de militares e da Guarda Nacional.



O xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, declarou hoje um toque de recolher noturno nas áreas afetadas pelos incêndios devastadores que destruíram grande parte da cidade.



"Você não pode estar nas áreas afetadas. Se estiver, pode ser preso", afirmou Luna em uma coletiva de imprensa. "Estamos fazendo isso para proteger as estruturas, as casas que as pessoas abandonaram porque ordenamos que saíssem", acrescentou.

A supervisora do condado de Los Angeles, Kathryn Barger, declarou que os saqueadores enfrentarão todo o peso da lei. "Prometo que eles serão responsabilizados", disse.



"Que vergonha para aqueles que se aproveitam de nossos vizinhos durante este momento de crise", frisou.



Os cinco incêndios devastaram 14.160 hectares de Los Angeles até o momento, informou o Corpo de Bombeiros do estado.