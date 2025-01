Equipe de manutenção percebeu um buraco do tamanho de um punho na borda dianteira da asa - Patrick T. Fallon / AFP

Publicado 10/01/2025 19:28

Um drone que sobrevoava sem autorização as ruínas de um bairro de Los Angeles afetado pelas chamas deixou um buraco "do tamanho de um punho" ao se chocar com um avião de combate às chamas, informou o comandante dos bombeiros do condado nesta sexta-feira (10).



O Super Scooper, uma ferramenta essencial na luta contra os incêndios, ficou parado em terra após a colisão, e não voltará a voar até a próxima segunda-feira, segundo Anthony Marrone.



Os pilotos, que haviam sobrevoado o incêndio de Pacific Palisades, não perceberam a colisão e pousaram sem problemas. A equipe de manutenção "percebeu um buraco do tamanho de um punho na borda dianteira da asa", informou o comandante.



"Esse Super Scooper terá prioridade no reparo. Temos apenas dois deles", ressaltou Marrone, acrescentando que subir um drone em uma área de incêndio florestal é perigoso e ilegal, além de criar grandes problemas para os helicópteros e aviões que tentam apagar as chamas. "O mais importante a saber é que se houver um drone em um desses incêndios florestais, todas as operações aéreas serão suspensas."



Segundo Marrone, as agências federais estão montando sistemas eletrônicos de detecção que poderiam identificar quem opera drones ilegais, e o procurador distrital do condado, Nathan Hochman, prometeu medidas duras contra os infratores.

Os incêndios que atingiam Los Angeles já arrasaram mais de 14 mil hectares, mataram dez pessoas e destruíram dez mil lares e lojas.