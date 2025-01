O opositor Edmundo González Urrutia reivindica o poder na Venezuela - Reprodução/Internet

Publicado 10/01/2025 20:32

O opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica o poder na Venezuela, disse nesta sexta-feira (10) que Nicolás Maduro "se autocoroa ditador" com sua posse para um terceiro mandato, e ordenou que as forças militares não reconheçam o que chamou de "ordens ilegais" e garantam as condições para o seu retorno.

A mensagem de González foi divulgada nas redes sociais. "Ordeno ao alto comando militar não reconhecer as ordens ilegais que lhe forem dadas por aqueles que confiscam o poder, e que preparem minhas condições de segurança para assumir o cargo de presidente", publicou o rival de Maduro nas eleições de 28 de julho.

O ex-embaixador, 75, disse que segue trabalhando as condições que garantam o seu retorno ao país. "Estou muito perto da Venezuela, estou pronto para a entrada segura e, no momento propício, farei valer os votos que representam a recuperação da nossa democracia."