Fotógrafo brasileiro Flávio Carrilho estava desaparecido desde 26 de novembro - Reprodução / Instagram

Fotógrafo brasileiro Flávio Carrilho estava desaparecido desde 26 de novembroReprodução / Instagram

Publicado 10/01/2025 13:33 | Atualizado 10/01/2025 14:14





O corpo foi encontrado no sábado passado (4). Em nota, o Itamaraty afirma que o Consulado-Geral do Brasil em Paris recebeu a informação da polícia francesa sobre o falecimento do fotógrafo na quinta-feira (9). França - O corpo do fotógrafo mineiro Flávio de Castro Sousa, de 36 anos, foi encontrado no rio Sena, em Paris. Ele estava desaparecido desde o dia 26 de novembr o do ano passado. A informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) nesta sexta-feira (10).O corpo foi encontrado no sábado passado (4). Em nota, o Itamaraty afirma que o Consulado-Geral do Brasil em Paris recebeu a informação da polícia francesa sobre o falecimento do fotógrafo na quinta-feira (9).

Questionada sobre em que circunstância o corpo foi encontrado, como pode ter ocorrido o afogamento e o translado, a pasta disse que "não fornece informações detalhadas sobre casos individuais de assistência a cidadãos brasileiros".

"O Itamaraty, por meio do Consulado em Paris, está em contato com os familiares e permanece à disposição para prestar assistência consular", diz um trecho da nota.

fotogaleria

Relembre o caso

O fotógrafo estava em Paris desde o início de novembro para realizar um trabalho. Ele tinha voo de volta para o Brasil marcado para 26 de novembro e chegou a fazer o check in on-line.



Na manhã daquele dia, segundo informações de amigos, ele teria caído acidentalmente no Sena. A queda na água, segundo eles, aconteceu quando o brasileiro estava na Ilha dos Cisnes, ponto turístico que fica no meio do rio, sob a Ponte de Grenelle.



Flávio foi socorrido e levado para o Hospital George Pompidou, o mais próximo do local da queda. Ele recebeu alta seis horas depois, mas perdeu o voo.



Após perder o voo, ele avisou aos amigos que iria à administradora do apartamento, na Rue des Reculettes, para prorrogar a estadia por mais um dia.



A empresa confirmou ter recebido o fotógrafo, que ainda estava com as roupas molhadas. Depois disso, ele não fez mais contato. O celular de Flávio foi encontrado em um vaso de flores na frente de um restaurante.

De acordo com Carolina Castro, prima de Flávio, em postagem nas redes sociais, as imagens capturaram o local onde ele estava, mas, por realizar um giro de 360 graus, o perderam de vista. Quando a câmera voltou a focalizar o mesmo ponto, o brasileiro não estava mais lá. A análise de imagens de outras câmeras do entorno não detectou outras imagens de Flávio.