Protestos estão sendo feitos em toda a Bélgica - Hatim Kaghat / Belga / AFP

Protestos estão sendo feitos em toda a BélgicaHatim Kaghat / Belga / AFP

Publicado 13/01/2025 13:28 | Atualizado 13/01/2025 13:30

Uma greve nacional contra os planos de reforma do sistema previdenciário interrompeu severamente o tráfego aéreo e ferroviário na Bélgica nesta segunda-feira (13), e também afetou diversas escolas na metade norte do país.

Quarenta por cento das decolagens e pousos programados no aeroporto de Bruxelas, o maior da Bélgica, foram cancelados depois que carregadores de bagagem e equipes de segurança se juntaram ao protesto, disse à AFP a empresa que opera o terminal.

Enquanto isso, o aeroporto de Charleroi, no sul, cancelou todas as decolagens do meio-dia de segunda-feira até "o final do dia", citando uma "escassez significativa inesperada" de agentes de segurança.

As ferrovias também sofreram uma série de cancelamentos, com apenas um em cada três trens que conectam as principais cidades belgas em circulação nesta segunda-feira.

Muitos professores, especialmente na região de língua holandesa de Flandres, aderiram à greve, de acordo com os sindicatos.

A greve nacional foi convocada pelos três principais sindicatos da Bélgica para protestar contra os cortes de aposentadorias que podem ser promulgados pelo novo governo.

mad/ahg/bc/aa