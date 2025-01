Neil Gaiman tem 64 anos - Reprodução / Instagram

Publicado 14/01/2025 08:24

O autor britânico Neil Gaiman, conhecido por ter criado contos como "Sandman" e "Coraline", está sofrendo diversas acusações de abuso sexual, segundo uma reportagem especial publicada na revista "New York Magazine" nesta segunda-feira (13). Conforme os relatos, compartilhados por oito mulheres que falaram ao jornal, o escritor de 64 anos se envolveu em atividades abusivas disfarçadas de sadomasoquismo.

Em uma das denúncias, Scarlett Pavlovich, que trabalhou como babá para o filho de Gaiman, detalhou uma ocasião, em fevereiro de 2022, em que ele teria a estuprado em uma banheira da sua residência, utilizando manteiga como lubrificante. Anos antes, ele marcou um encontro com uma fã, Kendra Stout, que disse que o sexo era doloroso, sem discussões sobre os limites, e que ela se machucou após sofrer golpes com um cinto sem consentimento.

As acusações contra Neil se intensificaram após o último mês de julho, quando um podcast chamado "Master: The Allegations Against Neil Gaiman" ("Mestre: As Alegações Contra Neil Gaiman", em inglês) foi transmitido. Nele, as supostas vítimas relatam situações como favores sexuais em troca de moradia, tentativas de beijos forçados e até que ele teria obrigado uma delas a lamber suas próprias fezes.

O autor se defendeu das acusações afirmando que as relações com as supostas vítimas foram consensuais.

Apesar das polêmicas, a produção da série "Sandman", da Netflix, segue normalmente, de acordo com a revista "Variety". No entanto, a terceira e última temporada de "Good Omens", que também é baseado em um livro de Gaiman, deve ser reduzida a um especial de 90 minutos.