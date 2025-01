Milhares de pessoas já morreram na guerra civil no Sudão - AFP

Publicado 14/01/2025 09:50 | Atualizado 14/01/2025 09:50

Mais de 120 civis foram mortos na segunda-feira em bombardeios na cidade sudanesa de Omdurman, perto da capital Cartum, informou nesta terça-feira (14) uma rede de trabalhadores voluntários de ajuda humanitária no país devastado pela guerra.

O "ataque indiscriminado" no oeste de Omdurman "matou 120 civis, de acordo com uma avaliação inicial", disse a rede, sem especificar quem foram os autores.

O Sudão está envolvido em uma sangrenta guerra civil desde abril de 2023, um conflito que já deixou dezenas de milhares de mortos, de acordo com a ONU.

O conflito coloca o Exército, liderado pelo general Abdel Fatah al Burhan, contra as Forças de Apoio Rápido (FAR) paramilitares de seu ex-vice, o general Mohamed Hamdan Daglo.

Os socorristas indicaram que havia também "um grande número de feridos" e que enfrentavam uma grave falta de suprimentos médicos para tratá-los.

O Exército regular e as forças das FAR foram acusados de crimes de guerra, principalmente de bombardeios indiscriminados em áreas povoadas.

A maior parte de Omdurman está sob o controle do Exército, enquanto as FAR controlam Cartum Norte (Bahri), do outro lado do Nilo, e também parte da região da Grande Cartum.

Desde o início do conflito, dezenas de milhares de pessoas foram mortas e mais de 11 milhões de sudaneses foram deslocados, de acordo com a ONU.

A ONU e as organizações humanitárias temem que a guerra degenere em uma nova violência étnica, especialmente em Darfur, que já foi devastada há mais de 20 anos pela política de terra arrasada dos Janjaweed, milicianos árabes que, desde então, se juntaram às FAR.