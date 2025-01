Vilarejo de Bukit Lawang, na Indonésia, onde o ataque aconteceu - Reprodução / Google Street View

Publicado 14/01/2025 10:08

Uma menina de 5 anos foi morta por um crocodilo-de-água-salgada no vilarejo de Bukit Lawang, centro da Indonésia. A criança estava entrando em um rio da região para se banhar com os seus pais, que estavam nadando, quando sofreu a mordida do animal, que a levou para longe.

Equipes de resgate, incluindo a polícia e moradores locais, passaram o dia todo, no último sábado (11), tentando localizar a garota e capturaram o predador horas depois, segundo o jornal "The Sun".

Os agentes de busca recuperaram o corpo da criança, que teve seu crânio esmagado pelas mandíbulas do réptil, na manhã seguinte. A família realizou o sepultamento da jovem pouco depois.

Perigo recorrente

A Indonésia registra quase 10 vezes mais ataques de crocodilos-de-água-salgada, que pode ter até 6,7 m de comprimento e é considerado o maior réptil do mundo, que qualquer outro país. Conforme registros oficiais, desde 2014, pelo menos 478 pessoas foram mortas e outras 531 ficaram feridas por causa desses animais.

Este é um problema constante no país. Em 2020, um garoto de 6 anos foi morto pelo predador enquanto nadava em um rio na ilha de Buru. Anos antes, em 2016, um turista russo também morreu ao ser atacado por um crocodilo.