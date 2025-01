Investigação em serviços de buscas do Google deve durar 9 meses - Pixabay

Publicado 14/01/2025 12:54

A Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA, na sigla em inglês) do Reino Unido, órgão regulador britânico, anunciou nesta terça-feira, 14, que investigará os serviços de buscas e publicidade do Google. A posição da empresa será avaliada para determinar como as atividades afetam consumidores, empresas, anunciantes, editores de notícias britânicos, além de mecanismos de busca rivais.

"Dada a importância da pesquisa como um serviço digital essencial para pessoas, empresas e a economia, é essencial que a concorrência funcione bem. A concorrência efetiva garante que as pessoas se beneficiem de mais opções", descreve a nota publicada pela autoridade, que prevê que a investigação seja concluída em nove meses e deve chegar a uma decisão até outubro de 2025.

A presidente-executiva da CMA, Sarah Cardell, disse que é importante garantir que os serviços como o do Google estejam entregando bons resultados para pessoas e empresas e que haja igualdade de condições, especialmente porque a inteligência artificial tem um potencial transformador no setor.

"É nosso trabalho garantir que as pessoas obtenham o benefício total de escolha e inovação em serviços de pesquisa e obtenham um acordo justo - por exemplo, em como seus dados são coletados e armazenados", afirmou Sarah.