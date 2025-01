Heather Nelson, de 29 anos, foi presa no dia 7 de janeiro - Reprodução / Gabinete do Condado de Brevard

Heather Nelson, de 29 anos, foi presa no dia 7 de janeiroReprodução / Gabinete do Condado de Brevard

Publicado 14/01/2025 10:59 | Atualizado 14/01/2025 11:31

Uma governanta foi presa sob acusação de agredir e roubar sua empregadora, de 83 anos, após esta se recusar a pagar um bônus salarial de US$ 500 (cerca de R$ 3 mil). O caso ocorreu no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

De acordo com as autoridades, Heather Nelson, de 29 anos, ficou irritada quando seu pedido de bônus foi negado depois de realizar a limpeza da casa da vítima no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. A idosa afirmou que não tinha dinheiro para pagar o valor solicitado. Em resposta, Heather arrancou o talão de cheques da mão da empregadora, quase causando uma fratura em seu pulso.

Ainda segundo as investigações, a empregada doméstica preencheu um cheque no valor de US$ 1.400 (R$ 8.400) e utilizou o cartão de crédito da idosa para pagar o aluguel e realizar outras compras.

Heather foi presa no dia 7 de janeiro e enfrenta diversas acusações, incluindo agressão agravada, roubo, falsificação, fraude e uso de instrumento falsificado. Ela foi detida com fiança fixada em US$ 30 mil (R$ 180 mil), mas foi libertada dois dias depois, em 9 de janeiro.