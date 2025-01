Catástrofe destruiu comunidades inteiras nos arredores da 2ª maior cidade dos EUA - AFP

Publicado 14/01/2025 14:58

Fortes ventos quentes ameaçam reacender e intensificar, nesta terça-feira (14), os grandes incêndios que devastaram colinas e subúrbios de Los Angeles, matando pelo menos 24 pessoas e causando graves danos à segunda maior cidade dos Estados Unidos.



Uma semana após o início dos incêndios que se espalharam de forma descontrolada, as previsões anunciam que os ventos quentes de Santa Ana podem voltar "particularmente perigosos", com mais de 120 quilômetros por hora.



"Esteja atento ao seu entorno. Esteja pronto pra se retirar. Evite qualquer coisa que possa provocar um incêndio", alertou o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS, na sigla em inglês).



Parte do condado de Los Angeles e grande parte do vizinho Ventura estão em uma "Situação Particularmente Perigosa", de acordo com o NWS, como havia sido alertado antes do início dos incêndios mortais da semana passada. As autoridades insistiram em que estão preparadas para esta eventualidade.



"Posicionei estrategicamente as equipes de bombeiros e as forças-tarefa para responder rapidamente a qualquer novo incêndio que surgir", declarou a chefe dos bombeiros de Los Angeles, Kristin Crowley, à imprensa.



O alerta foi instituído depois que 9.700 hectares do bairro de luxo de Pacific Palisades e quase 5.700 hectares da localidade de Altadena foram queimados.



Os ventos de Santa Ana são característicos durante o outono e o inverno na Califórnia. Mas este ano, ganharam uma intensidade não vista desde 2011, com rajadas de até 160 km/h na semana passada.



'Simplesmente uma guerra'

Mais de 90 mil pessoas evacuadas vivem com a incerteza do destino de suas casas. "Minha casa desapareceu, eu sei. Vi fotos e tudo o que restou foi a chaminé. Mas preciso ver com meus próprios olhos para acreditar", disse Fred Busche à AFP.



Em meio ao desespero, havia histórias de força. Jeff Ridgway contou como se recusou a deixar o condomínio de apartamentos que administra e combateu as chamas carregando e jogando baldes d'água da piscina do complexo.



"Foi simplesmente uma guerra", disse o homem de 67 anos à AFP, apontando para um eucalipto que ele apagou quando ameaçava o prédio na semana passada. "Eu fui teimoso. Pensei: 'Não vou deixar que você me derrote. Sinto muito, mas isso não vai acontecer'", contou.



'Boa notícia'

Equipes de busca com cães farejadores estão vasculhando os escombros há dias à procura de corpos. É uma tarefa "muito difícil", de acordo com o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna. "Todo dia que fazemos isso, encontramos os restos mortais de membros da comunidade", lamentou.



Com tantas pessoas afetadas, a cidade estava à espera de qualquer boa notícia. Isto finalmente ocorreu com a vitória do time de futebol americano Los Angeles Rams sobre o Minnesota Vikings, em um jogo de playoffs da NFL, a liga nacional de futebol americano, na noite de segunda-feira, ficando mais perto de disputar o famoso Super Bowl.



A partida, que estava programada para ser disputada em Los Angeles, foi transferida para o Arizona para aliviar a pressão sobre as já sobrecarregadas forças de ordem.



Enquanto isso, o setor de entretenimento — com seus estúdios Netflix, Disney, Amazon, Warner e a empresa controladora da Universal, a Comcast — anunciou grandes doações para ajudar nos esforços de reconstrução. Centenas de voluntários também foram mobilizados para ajudar a distribuir suprimentos aos desabrigados.