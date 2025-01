Fundador e CEO da empresa, Mark Zuckerberg - AFP

Publicado 14/01/2025 17:02

A Meta planeja cortar 5% de seus trabalhadores com base no desempenho nos Estados Unidos em 10 de fevereiro, uma medida que o CEO, Mark Zuckerberg, disse ser necessária à medida que a empresa desenvolve "as tecnologias mais importantes do mundo".

"Decidi elevar o nível de gerenciamento de desempenho e eliminar mais rapidamente os funcionários de baixo desempenho", disse Zuckerberg em um memorando enviado por um canal interno na manhã de terça-feira. "Normalmente gerenciamos pessoas que não atendem às expectativas ao longo de um ano, mas agora faremos cortes mais extensos com base no desempenho durante este ciclo."

Ele disse que a empresa preencheria essas funções em 2025 e não administraria todos que não atendessem às expectativas "se estivermos otimistas sobre seu desempenho futuro".

Os cortes são os mais recentes de uma série de medidas de Zuckerberg, que está liderando sua empresa por outra transição no momento em que a segunda presidência de Donald Trump está prestes a começar.

O CEO, que se reuniu com o presidente eleito duas vezes em sete semanas, descartou práticas de moderação de conteúdo e iniciativas de diversidade, criticou a administração Biden e exaltou a masculinidade na liderança.

As medidas irritaram alguns funcionários, mas os cortes sublinham até que ponto o equilíbrio de poder mudou na Meta e em muitas outras empresas a favor da gestão, à medida que um mercado de trabalho em alta temperatura arrefeceu ligeiramente.