O menino, que não teve idade revelada, e a sua família; à direita, a mãe, Angel Nicole SasserReprodução / Facebook

Publicado 15/01/2025 14:49

Um garoto morreu após sofrer um acidente que o deixou preso sob a camada de gelo de um lago na Carolina do Norte, Estados Unidos. A criança estava brincando na neve no lado de fora da sua casa, quando o seu trenó caiu perto da água. Ao tentar pegar o objeto, ele acabou ficando submerso por mais de um minuto, enquanto se debatia para tentar sair à superfície.

Uma mulher não identificada ligou para a emergência. Ela afirmou que o menino estava quase no meio do lago. "Por favor, por favor, por favor. Há gelo fino, e eles estão tentando chegar até ele. Eles estão tentando ajudar", disse, referindo-se a duas pessoas que tentavam quebrar o gelo, segundo o jornal "The New York Post". O caso aconteceu no último sábado (11).

Os agentes conseguiram resgatar o garoto, mas ele morreu poucas horas depois no hospital local. As autoridades aguardam o resultado da análise do legista para determinarem a causa oficial da morte.

A mãe do menino, Angel Nicole Sasser, lamentou a morte do filho nas redes sociais. "Minha vida... meu bebê... não sei como seguir em frente… Eu simplesmente não tenho palavras... nenhuma energia... nada... isso é tudo que tenho no momento... eu amo todos vocês. Nós só queremos muito amor... abraços... palavras gentis", escreveu.

Angel compartilhou, também, uma arrecadação de fundos para apoiar a família após a fatalidade.