Ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, afirma que não se deixará intimidar - Reprodução

Ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, afirma que não se deixará intimidarReprodução

Publicado 15/01/2025 16:12

O governo alemão, preocupado com os riscos de sabotagem e espionagem, decidiu, nesta quarta-feira (15), autorizar seu exército a derrubar drones suspeitos, cujos sobrevoos sobre infraestruturas sensíveis se multiplicaram nos últimos meses.

"Não nos deixaremos intimidar", afirmou a ministra do Interior, Nancy Faeser, destacando que "desde a invasão da Ucrânia por Putin, os drones são usados cada vez com mais frequência".



Até agora, o exército alemão só podia realizar disparos de advertência se um drone ameaçasse uma infraestrutura crítica nas áreas de energia, telecomunicações, transporte ou indústria, limitando-se a um papel de apoio à polícia regional.



"Em caso de ameaça de um acidente particularmente grave", como colocar em risco vidas humanas ou infraestruturas críticas, o exército agora estará autorizado a repelir drones que "sobrevoem ilegalmente", precisou o ministério.



Nos últimos meses, uma série de sobrevoos não esclarecidos sobre seu território mantém a Alemanha em alerta.



"Os drones, como instrumento de espionagem e sabotagem, podem ser um verdadeiro perigo, especialmente para nossas infraestruturas críticas", sublinhou a ministra.

Adotado pelo conselho de ministros desta quarta-feira, o texto – que implica uma modificação na lei de segurança aérea – ainda precisa ser aprovado pela Câmara baixa do Parlamento alemão, o Bundestag.



Maior apoio militar à Ucrânia depois dos Estados Unidos, a Alemanha se encontra na mira de Moscou.



Sua proximidade com a Rússia – Berlim está a pouco mais de 500 quilômetros em linha reta do enclave de Kaliningrado – a torna ainda mais vulnerável.