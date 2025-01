Número de mortos nos incêndios permanece em 24, mas ainda há centenas de prédios para serem vistoriados - AFP

Publicado 15/01/2025 19:42

A cidade de Los Angeles esperava ansiosamente nesta quarta-feira (15) que os ventos quentes fortes e perigosos deem uma trégua para os bombeiros.

Meteorologistas indicaram que o fim pode estar próximo, mais de uma semana depois do início dos incêndios, que deixaram 24 mortos e arrasaram comunidades nos arredores da segunda maior cidade americana.



Haverá "uma grande melhora nesta noite e amanhã, embora ainda haja algumas áreas preocupantes", disse à AFP Ryan Kittell, do Serviço Meteorológico Nacional(NWS). Partes do condado de Los Angeles e do vizinho Ventura permaneceram no estado de "Situação Particularmente Perigosa", uma designação oficial que vigorava antes dos incêndios da semana passada.



Pontos de calor

Os incêndios em Eaton e Palisades, que queimaram juntos mais de 16 mil hectares, seguiam ardendo hoje. Bombeiros de todo o país, assim como do México, trabalhavam para controlar os pontos que ainda podem queimar, informou a comandante dos bombeiros da cidade de Los Angeles, Kristin Crowley.

"Os voos da noite de ontem indicaram que ainda há muitos pontos quentes ardendo na zona do incêndio, e foi dada grande atenção para abordar qualquer foco rapidamente e evitar que o fogo se espalhe para fora do perímetro", declarou a oficial.



Com dezenas de milhares de pessoas ainda fora de casa, a vida estava longe de voltar ao normal na região da metrópole. As crianças cujas escolas foram danificadas ou estão afetadas por ordens de evacuação foram recebidas em outras instituições.



O número confirmado de mortos nos incêndios permanece em 24, mas ainda há centenas de prédios para serem vistoriados.



Perdas

Mais de 12 mil estruturas foram demolidas, incluindo casas luxuosas no bairro de Pacific Palisades. A estimativa do custo final da tragédia é de US$ 275 bilhões (R$ 1,7 trilhão). Autoridades federais abriram uma investigação para esclarecer sua causa, enquanto surgem teorias sobre o responsável.



“Sabemos que todos querem respostas, a comunidade merece respostas”, disse José Medina, da Agência de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF), que assumiu a tarefa e prometeu “uma investigação exaustiva".

Alguns moradores de Palisades trabalhavam por conta própria para remover os escombros de ruas e calçadas. O empreiteiro Chuck Hart e sua equipe estavam em um canteiro de obras na vizinhança quando o fogo começou.



Depois de salvar a casa de sua mãe das chamas, Hart disse que eles começaram a fazer rondas para remover os escombros das ruas. "Faremos o possível para que este lugar volte a funcionar o quanto antes", prometeu.