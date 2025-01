Bonnie Blue anunciando que transou com mais de mil homens em 12 horas - Reprodução / TikTok

Bonnie Blue anunciando que transou com mais de mil homens em 12 horasReprodução / TikTok

Publicado 16/01/2025 10:18

A modelo Bonnie Blue, estrela da plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, afirmou que fez sexo com 1057 homens em 12 horas. A marca seria o suficiente para quebrar o recorde mundial da atriz pornô Lisa Sparks, que em 2004, transou com 919 homens em um dia. Ela publicou um vídeo contando sobre a experiência nas suas redes sociais.

"Provavelmente lá embaixo [dói mais que a boca]. Não preciso de uma cadeira de rodas, então estou bem. Me sinto apenas como se eu tivesse um dia pesado no meu quarto", afirmou a mulher de 25 anos. Na legenda da postagem, ela agradeceu a todos os homens e "maridos" que participaram do suposto feito, que teria sido realizado em Londres no último sábado (11).

Em outra gravação, Bonnie explicou como o alto número de relações em um tempo tão baixo foi possível. "A sala estava completamente cheia. Depois, fizemos grupos de cinco, um após o outro, em grupos de cinco. Uma pessoa assistia enquanto eu estava com alguém, e, literalmente, era como um círculo rotativo", explicou.

Um assessor da modelo contou ao "The Sun" que após quebrar o recorde, ela decidiu agradar outros homens que estavam aguardando a sua vez. "Quando ela atingiu 1000, ainda restavam 57 na fila que Bonnie queria satisfazer antes de encerrar o ciclo de 12 horas."

Segundo cálculo do portal britânico "Daily Mail", a alegação de Bonnie de ter feito sexo com 1057 homens em 12 horas, ou 720 minutos, sugere uma média de 41 segundos por pessoa. Alguns internautas questionaram se o recorde realmente foi batido, sugerindo que houve muito pouco tempo para cada voluntário.