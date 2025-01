Laura Caron tem 34 anos - Reprodução / Cape May County Correctional Center

Publicado 16/01/2025 11:59

Uma professora foi presa nesta quarta-feira (15), suspeita de ter um bebê em 2019 com um ex-aluno, que na época, tinha 13 anos. A acusação surgiu após o pai do adolescente ver uma foto da criança nas redes sociais no último mês de dezembro e reparar na semelhança dela com o seu filho, o que fez com que ele desse início à denúncia na Justiça. O caso foi revelado por uma filiada do portal "ABC".

Laura Caron, de 34 anos, conheceu o jovem em uma escola primária de Nova Jersey, Estados Unidos. Ela se tornou próxima da família, a ponto dos pais permitirem que o garoto e seus irmãos dormissem na casa dela ocasionalmente. Eles passaram a morar na residência de Caron permanentemente entre 2016 e 2020, quando os atos sexuais teriam acontecido.

Segundo a polícia, a vítima, atualmente com 19 anos, confessou que teve relações sexuais com a acusada e é pai da criança. Ele também afirmou que manteve contato com a professora desde o início das investigações.

A irmã do jovem afirmou às autoridades que Laura começou a dormir na mesma cama que o garoto quando ele tinha 11 anos. Ela disse que quando ele ia tomar banho, a professora supostamente entrava no banheiro e trancava a porta.

Caron está detida no Centro Correcional do Condado de Cape May por agressão sexual e colocar uma criança em risco, sem direito a fiança e aguarda a primeira audiência no tribunal.

"Quero assegurar pessoalmente aos pais de Middle Township que estamos tomando todas as medidas possíveis para garantir a segurança de nossas crianças. Nosso departamento está trabalhando em conjunto com o Gabinete do Promotor para garantir que cada aspecto deste caso seja investigado minuciosamente", disse a Chefe de Polícia de Middle Township, Tracey Super, em uma declaração.