Banco Mundial estima que nos próximos dois anos, a economia global avance 2,7% ao ano - AFP

Banco Mundial estima que nos próximos dois anos, a economia global avance 2,7% ao anoAFP

Publicado 16/01/2025 15:39

Em relatório divulgado nesta quinta-feira, 16, o Banco Mundial alerta que as economias em desenvolvimento, responsáveis por 60% do crescimento global, enfrentam a perspectiva de crescimento mais fraca desde o início do século. "Os próximos 25 anos serão mais difíceis para as economias em desenvolvimento do que os últimos 25", afirma Indermit Gill, economista-chefe do Banco Mundial.

O Banco Mundial estima que nos próximos dois anos, a economia global avance 2,7% ao ano, o mesmo ritmo de 2024. As economias em desenvolvimento também devem manter o ritmo de crescimento estável em 4% nos próximos dois anos, o que, segundo o Banco Mundial, "seria um desempenho mais fraco do que antes da pandemia e insuficiente para promover o progresso necessário para aliviar a pobreza e atingir objetivos de desenvolvimento mais amplos".

Essas economias representam atualmente 45% do PIB global, contra 25% em 2000, e sua interdependência aumentou, com mais de 40% das exportações indo para outras economias em desenvolvimento. Entretanto, a instituição menciona que o bem-estar dessas regiões continua atrelado ao crescimento das economias avançadas, como EUA e China.

Para contornar o impasse, o Banco Mundial sugere reformas internas, incentivo ao investimento privado e modernização da infraestrutura para melhorar as perspectivas de crescimento. "Em um mundo moldado pela incerteza política e tensões comerciais, as economias em desenvolvimento precisarão de políticas ousadas e de longo alcance para aproveitar as oportunidades não exploradas de cooperação transfronteiriça", disse M. Ayhan Kose, economista-chefe adjunto do Banco Mundial.