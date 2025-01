AIE cita que a França conclui a manutenção de seus reatores - AFP

AIE cita que a França conclui a manutenção de seus reatoresAFP

Publicado 16/01/2025 13:19

O ano de 2025 deve marcar o recorde de produção de energia elétrica em reatores nucleares ao redor do mundo, afirma a Agência Internacional de Energia (AIE, em inglês), em relatório. Esse cenário, dizem, está sendo impulsionado por preocupações ao redor do mundo com a segurança energética, fortalecimento do apoio político, avanços tecnológicos e as necessidades crescentes de fontes de energia baixa com emissão.

A organização destaca que o investimento em energia nuclear no mundo atingiu US$ 65,0 bilhões em 2023, o que é quase o dobro do nível de uma década atrás.

A AIE cita que o Japão tem retomado a produção de energia nuclear, enquanto a França conclui a manutenção de seus reatores, ao mesmo tempo que se iniciam operações do tipo em países como China, Índia e Coreia do Sul.

Ainda assim, a AIE ressalta que o cenário para energia nuclear está "desequilibrado", uma vez que o setor depende muito das tecnologias chinesa e russa. "Mercados altamente concentrados para tecnologias nucleares, bem como para produção e enriquecimento de urânio, representam um fator de risco para o futuro e ressaltam a necessidade de maior diversidade nas cadeias de suprimentos", afirmam.

O que pode servir como catalisador para o crescimento da energia nuclear à frente, contudo, são os chamados pequenos reatores modulares (SMR, na sigla em inglês) que já atraem a atenção de investidores, de acordo com relatório da AIE. "Reatores modulares pequenos podem ser o catalisador para mudança. SMRs competitivos em custo, impulsionados pelo apoio governamental e novos modelos de negócio, podem ajudar a abrir o caminho para uma nova era para a energia nuclear", destaca a agência.

Nos cálculos da AIE, se mantida a configuração atual, a capacidade total dos SMRs deverá atingir 40 GW até 2050. "Mas o potencial é muito maior", frisam. "Em um cenário no qual o apoio político específico para energia nuclear e regulações simplificadas para SMRs se alinham com uma entrega robusta da indústria em novos projetos e designs, a capacidade de SMR é três vezes maior até meados do século, alcançando 120 GW, com mais de mil SMRs em operação até lá", projetam.

Com isso, os investimentos em SNRs, precisariam saltar dos atuais US$ 5 bilhões para US$ 25 bilhões ao final desta década e um investimento cumulativo de US$ 670,0 bilhões até 2050.