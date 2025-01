Diretor David Lynch morre aos 78 anos - AFP

Publicado 16/01/2025 16:53

Diretor de clássicos do cinema, como "Cidade dos Sonhos" e "Eraserhead", além da versão de 1984 de "Duna", David Lynch morreu aos 78 anos. A informação foi confirmada pela família do cineasta, que pediu privacidade, em uma publicação feita nas redes sociais nesta quinta-feira (16).

"É com profundo pesar que nós, sua família, comunicamos o falecimento do homem e do artista, David Lynch. Gostaríamos de alguma privacidade neste momento. Há um grande buraco no mundo agora que ele já não está entre nós. Mas, como ele diria, 'fique de olho no donut e não no buraco'. Está um dia lindo com sol dourado e céu azul em todo o caminho", diz o post.

Embora a causa da morte não tenha sido divulgada, Lynch revelou em agosto do ano passado que lutava contra um enfisema pulmonar devido aos muitos anos em que foi fumante. Na época, ele foi ao X, antigo Twitter, para contar sobre o problema de saúde e tranquilizar os fãs.

"Senhoras e senhores, sim, tenho enfisema devido aos meus muitos anos de fumo. Tenho que dizer que gostei muito de fumar, e adoro tabaco - o cheiro dele, acender cigarros no fogo, fumá-los - mas há um preço a pagar por esse prazer, e o preço para mim é o enfisema", iniciou.

"Parei de fumar há mais de dois anos. Recentemente, fiz muitos exames e a boa notícia é que estou em excelente forma, exceto pelo enfisema. Estou cheio de felicidade e nunca vou me aposentar. Quero que todos saibam que realmente aprecio sua preocupação", escreveu.

David Lynch, que completaria 79 anos nesta segunda-feira (20), ainda foi o responsável por comandar a série "Twin Peaks" e filmes como "Veludo Azul", "A Estrada Perdida" e "O Homem Elefante". Ao longo da carreira, o cineasta recebeu quatro indicações ao Oscar.