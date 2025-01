Espaçonave explodiu após separar-se do propulsor - AFP

Publicado 17/01/2025 08:42

Um veículo não tripulado operado pela SpaceX explodiu durante um voo de teste na quinta-feira (16), interrompendo temporariamente o tráfego aéreo à medida que pedaços da nave cruzavam o céu.



A SpaceX lançou o foguete Starship de uma base no Texas, pouco depois das 17h30, pelo horário local. A espaçonave separou-se do propulsor logo após a decolagem, conforme projetado, mas em seguida explodiu, de acordo com uma transmissão ao vivo da missão.



Pouco depois da desintegração, usuários de redes sociais começaram a postar vídeos do que aparentemente eram partes da espaçonave queimando no céu. O fundador e presidente da empresa, Elon Musk, republicou um dos vídeos, com o seguinte comentário: "O sucesso é incerto, mas o entretenimento é garantido!".



Musk disse que os dados iniciais indicaram um vazamento como causa explosão. A SpaceX informou que um incêndio começou na parte traseira do veículo, levando-o a se desintegrar e cair em áreas de risco pré-definidas no Oceano Atlântico. A empresa também disse que revisaria os dados do teste para entender melhor a causa do contratempo.



A explosão fez com que aeronaves voando na região do Caribe mantivessem suas posições ou desviassem para outras rotas para evitar qualquer destroço potencial da espaçonave, segundo a Flightradar24, um serviço de rastreamento de aviação.

Partidas do Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood e do Aeroporto Internacional de Miami enfrentaram atrasos após o incidente com a espaçonave, de acordo com avisos publicados no site da Administração Federal de Aviação (FAA).