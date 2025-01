Da esquerda para a direita, Emily Damari, Romi Gonen e Doron Steinbrecher - Reprodução

Da esquerda para a direita, Emily Damari, Romi Gonen e Doron SteinbrecherReprodução

Publicado 19/01/2025 12:51 | Atualizado 19/01/2025 13:02

Equipes da Cruz Vermelha receberam em uma praça da Faixa de Gaza as três primeiras reféns libertadas pelo grupo terrorista Hamas neste domingo, 19, conforme o acordo de cessar-fogo assinado com o governo de Israel. São elas Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher. Ao todo, 33 reféns devem ser libertados na primeira fase do acordo.

As três mulheres estão a caminho de um base do Exército nos arredores de Gaza, onde se reunirão com suas famílias e passarão por tratamento médico. Em Tel-Aviv, houve gritos e comemorações na praça dos reféns quando a soltura foi confirmada. Elas foram as primeiras reféns a voltar para a liberdade desde um acordo inicial costurado por Israel e Hamas no fim de 2023.

A trégua, que começou com um atraso de quase três horas porque o Hamas demorou em divulgar o nome das reféns que seriam libertadas, está sendo respeitada. Caminhões de ajuda humanitária estão entrando em Gaza pela fronteira com o Egito e cerca de 90 prisioneiros palestinos devem ser libertados hoje na Cisjordânia por Israel, a maioria mulheres e crianças.

O conflito se arrasta há 15 meses, desde 7 de outubro de 2023, quando um ataque do Hamas matou cerca de 1,2 mil pessoas e rendeu 251 reféns. Desde o início da ofensiva israelense contra os terroristas, mais de 46 mil palestinos foram mortos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, que não distingue civis de combatentes.

O governo de Netanyahu aprovou o acordo na madrugada do sábado, 18, horário local, após reunião que durou horas, ultrapassando o início do Sabbat (sábado judaico), em que o governo geralmente interrompe todas as atividades, exceto em casos de emergência.

Mediado por Estados Unidos, Catar e Egito, o cessar-fogo é a segunda trégua no conflito e teve a aprovação de 24 ministros israelenses e oito votos contrários.