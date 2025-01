Donald Trump promoveu um comício em Washington - AFP

Publicado 19/01/2025 20:47

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, promoveu um comício em Washington para celebrar sua vitória neste domingo, 19, véspera de sua posse. "Nós ganhamos", declarou em discurso no ginásio Capital One Arena. "Vamos fazer nosso país maior do que jamais foi", disse. "Vamos tomar nosso país de volta", acrescentou.

Trump fez fortes críticas à administração do atual presidente, Joe Biden. "Cai o pano para quatro anos de declínio", disse. "Este é o maior movimento político da história dos Estados Unidos", afirmou, referindo-se a si próprio e a seus apoiadores

Ele destacou que o Partido Republicano conquistou maiorias na Câmara e no Senado e disse ter montado uma equipe de "estrelas" para seu gabinete, entre elas, o apresentador da Fox News Peter Hegseth para secretario de Defesa, o senador republicano Marco Rubio para secretário de Estado, Pam Bodi como procuradora geral e o advogado Kash Patel como diretor do FBI, a polícia federal norte-americana.