Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, será empossado nesta segunda-feira - AFP

Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, será empossado nesta segunda-feiraAFP

Publicado 19/01/2025 19:17

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, será empossado nesta segunda-feira, 20. A cerimônia terá a presença de integrantes da família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de parlamentares brasileiros O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não irá ao evento, e o governo brasileiro será representado por Maria Luiza Viotti, embaixadora do País em Washington.

Bolsonaro não irá à posse pois está com o passaporte retido pela investigação por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A defesa do ex-presidente pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a devolução do documento, mas teve o pedido negado pelo ministro Alexandre de Moraes.

Neste sábado, 18, Bolsonaro afirmou que se sentia constrangido por não poder ir à posse do aliado. O ex-presidente concedeu entrevista coletiva no Aeroporto de Brasília, onde acompanhou o embarque aos Estados Unidos da sua mulher, Michelle Bolsonaro (PL), que irá ao evento. Filho do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também acompanhará a posse.

O parlamentar teve encontros em Washington com o presidente argentino, Javier Milei, e com o expoente da extrema direita americana Steve Bannon. Também neste fim de semana, esteve em um jantar promovido pelo futuro vice-presidente, J.D. Vance, e em um baile de gala para celebrar a comunidade latino-americana e espanhola nos Estados Unidos. No local, encontrou o filho de Trump, Donald Trump Jr, que perguntou pelo ex-presidente Bolsonaro.

Além de Eduardo, 19 deputados federais confirmaram ao Estadão que estarão presentes na posse, além do senador Jorge Seif (PL-SC). O número é menor do que os 39 parlamentares de oposição que manifestaram interesse em comparecer ao evento.

Nenhum dos parlamentares está em missão oficial como representante do Poder Legislativo. Dessa forma, os custos com translado e diárias não foram arcados com recursos públicos.

Veja a lista:

1) Deputado Adilson Barroso (PL-SP)

2) Deputada Bia Kicis (PL-DF)

3) Deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB)

4) Deputado Capitão Alden (PL-BA)

5) Deputada Carla Zambelli (PL-SP)

6) Deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO)

7) Deputada Coronel Fernanda (PL-MT)

8) Deputado Coronel Ulysses (União Brasil-AC)

9) Deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

10) Deputado Giovani Cherini (PL-RS)

11) Deputado Joaquim Passarinho (PL-PA)

12) Senador Jorge Seif (PL-SC)

13) Deputado Luiz Philippe de Orleans (PL-SP)

14) Deputado Marcel van Hattem (Novo-RS)

15) Deputado Marcos Pollon (PL-MS)

16) Deputado Maurício do Vôlei (PL-MG)

17) Deputado Mauricio Marcon (Podemos-RS)

18) Deputado Messias Donato (Republicanos-ES)

19) Deputado Sargento Gonçalves (PL-RN)

20) Deputada Silvia Waiãpi (PL-AP)

21) Deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)