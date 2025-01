Joe Biden fez seu último discurso em Charleston, na Carolina do Sul - AFP

Publicado 19/01/2025 14:14

Em seu último discurso, Biden falou sobre o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, explicando as fases do acordo. O presidente falou de Charleston, na Carolina do Sul, e classificou o acordo como uma das negociações mais difíceis que já fez.

Questionado, Biden disse que recebeu uma ligação e que soube que as reféns israelenses já estão liberadas e bom estado de saúde.

Biden falou sobre as críticas a sua política externa, mas disse que se tivesse mudado seu caminho o cessar-fogo não teria sido atingido. O presidente relembrou a derrota do Hezbollah no Líbano.