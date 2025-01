Trump compareceu a uma igreja próxima à Casa Branca nesta segunda-feira - AFP

Publicado 20/01/2025 12:15 | Atualizado 20/01/2025 12:16

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e a próxima primeira-dama, Melania Trump, chegaram a uma pequena igreja perto da Casa Branca nesta segunda-feira (20) para participar de um culto antes da cerimônia de posse.



Trump e Melania, vestida com um casaco escuro e um chapéu com uma faixa branca, percorreram de carro a curta distância da histórica residência presidencial de convidados, a Blair House, até a Igreja Episcopal de St. John.

Trump estava acompanhado da mulher, Melania AFP

O casal então se deslocará para a Casa Branca, onde o presidente Joe Biden e sua esposa os receberão para um chá.

Cerimônia

Às 12h, horário de Washington (14h em Brasília), o 47º presidente da maior potência do mundo iniciará seu segundo mandato, sucedendo o democrata octogenário.



A cerimônia não será realizada nas escadas externas do Capitólio, como manda a tradição, mas sim dentro do prédio devido ao frio, como fez Ronald Reagan em 1985.



Com uma das mãos sobre uma Bíblia herdada de sua mãe, ele jurará "proteger a Constituição" sob a cúpula do Capitólio, o mesmo lugar onde, em 6 de janeiro de 2021, seus apoiadores tentaram impedir o Congresso de certificar a vitória de Biden.