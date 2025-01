Homem causou dezenas de mortes em atropelamento no mês de novembro - AFP

Publicado 20/01/2025 07:52

A China executou, nesta segunda-feira (20), o autor de um atropelamento com carro que matou 35 pessoas em novembro na cidade de Zhuhai, informou a mídia estatal.

Um tribunal dessa cidade "executou Fan Weiqiu, de acordo com a ordem de execução emitida pelo Supremo Tribunal Popular", anunciou a emissora estatal CCTV.

Em 11 de novembro de 2024, Fan Weiqiu dirigiu deliberadamente contra uma multidão de pessoas que se exercitavam em frente a um complexo esportivo nesta cidade do sul da China, deixando 35 mortos e 43 feridos. Foi o pior ataque no país em uma década.

O homem, de 62 anos, foi preso no local após se ferir com uma faca, anunciou a polícia na época. O tribunal o condenou à morte no final de dezembro por um ato cometido de maneira "extremamente vil", informou então a mídia estatal.

Segundo o tribunal, Fan Weiqiu "decidiu descarregar sua raiva" sobre "seu casamento desfeito, suas frustrações pessoais e seu descontentamento com a divisão de bens após o divórcio", segundo a mesma fonte.

A China sofreu vários incidentes fatais em 2024, de esfaqueamentos a atropelamentos, o que colocou sua reputação de segurança pública em risco.

Em todos os casos, as autoridades censuraram publicações online e desmantelaram os memoriais nos locais das tragédias.

Pequim mantém seus números oficiais sobre a pena de morte em segredo de Estado. Mas grupos de direitos humanos, como a Anistia Internacional, estimam que milhares de pessoas são executadas todos os anos no país.