Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - AFP

Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpAFP

Publicado 20/01/2025 22:39 | Atualizado 21/01/2025 08:35

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou, nesta segunda-feira (20), o indulto para cerca de 1,5 mil participantes da invasão ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021.



Pouco antes, o republicano havia anunciado que exerceria seu poder para emitir perdões em seu primeiro dia no cargo, uma de suas promessas de campanha.



"É pelo 6 de janeiro, para os reféns, aproximadamente 1.500 pessoas que serão completamente indultadas", disse Trump ao assinar o decreto no Salão Oval, acrescentando que o ato incluía comutações de penas.

Ao conceder o perdão presidencial, Trump também determinou que a Procuradoria-Geral busque a rejeição de todas as acusações relacionadas ao ataque que ainda estão pendentes. O objetivo seria arquivar ações contra investigados que ainda tramitam na Justiça.



Trump com frequência questiona a gravidade da invasão ao Capitólio, um evento que ele qualificou como um "dia de amor" e de "efusão de afeto" direcionada para ele.



Em 6 de janeiro de 2021, centenas de apoiadores do republicano, movidos por suas acusações sem provas de fraude eleitoral, invadiram o Capitólio, santuário da democracia norte-americana, na tentativa de impedir a certificação da vitória de seu adversário, o democrata Joe Biden.