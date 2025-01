Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - AFP

Publicado 21/01/2025 07:49 | Atualizado 21/01/2025 07:51

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (20), no Salão Oval da Casa Branca, que os Estados Unidos não precisam do Brasil.



"Eles precisam de nós muito mais que nós deles. Nós não precisamos deles. Todos precisam de nós", respondeu a uma jornalista, quando perguntado sobre o país, mas acrescentou que a relação bilateral deveria ser "excelente".

Trump também foi questionado sobre o papel do governo Lula nas tratativas para encerrar a guerra na Ucrânia. Lula buscou se consolidar como um mediador do conflito em 2023, mas passou a ser visto por Kiev como um ator pró-Rússia.

"Isso é bom. Estou pronto. [Mas] Como o Brasil se envolveu nisso? É novo para mim, não sei como o Brasil ficou envolvido", disse a jornalistas.Horas antes da declaração do republicano, Lula afirmou em publicação nas redes sociais que deseja sucesso ao republicano . Afirmou que as relações entre ambos países são "marcadas por uma trajetória de cooperação, fundamentada no respeito mútuo e em uma amizade histórica".