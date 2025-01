Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - AFP

Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpAFP

Publicado 20/01/2025 18:55

O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (20) que encerrará os programas de diversidade e as políticas relacionadas à identidade de gênero, afirmando em seu discurso de posse que o governo reconhecerá apenas "dois gêneros: masculino e feminino".



"A partir de hoje, a política governamental dos Estados Unidos é que existem apenas dois gêneros: masculino e feminino", afirmou Trump no Capitólio, após tomar posse como o 47º presidente do país.



"Também vou acabar com a política governamental de tentar redesenhar a raça e o gênero em todos os aspectos da vida pública e privada", continuou o presidente, que busca rapidamente cumprir suas promessas eleitorais de desmantelar a cultura "woke".



Pouco antes da cerimônia de posse, um funcionário do governo de transição informou à imprensa que Trump assinaria uma série de ordens executivas para acabar com programas federais de diversidade e determinaria que apenas dois gêneros serão reconhecidos.



Na prática, a partir de agora, os documentos oficiais estarão obrigados a "refletir o gênero com precisão", disse o funcionário, sem especificar se isso se referiria ao gênero designado no nascimento.



Essa medida encerra a política que reconhecia um terceiro gênero, identificado como "X", como é feito em passaportes, por exemplo.



"O governo federal não promoverá mais a ideologia de gênero", afirmou o funcionário.



Embora não tenha detalhado políticas específicas sobre a transição de gênero, o representante do governo declarou que os gêneros atribuídos ao nascimento não podem ser alterados.



"Esses são sexos imutáveis, baseados em uma realidade fundamental e inquestionável", afirmou.



O governo também tomará medidas imediatas para reduzir programas que buscam corrigir desigualdades históricas, mas que Trump alega prejudicarem os brancos, especialmente os homens.



"O Departamento do Tesouro — isso já faz um tempo — incluiu treinamentos de diversidade que afirmavam que todos os brancos, independentemente de quão diversos sejam, contribuem para o racismo. Então, vamos encerrar esse tipo de financiamento, vamos acabar com esses programas de diversidade", acrescentou o funcionário.



É muito provável que essas novas políticas enfrentem desafios na justiça.



Medo entre os afetados

Antes das eleições, Trump já havia prometido "solicitar ao Congresso a aprovação de um projeto de lei que estabeleça que os únicos gêneros reconhecidos pelo governo dos Estados Unidos são o masculino e o feminino, designados no nascimento", conforme descrito em seu programa político.



Ele também se comprometeu a proibir tratamentos de afirmação de gênero para menores e a tomar medidas legais contra qualquer médico ou educador que realizasse ou permitisse essa prática.



Muitos na comunidade LGBTQIA+ demonstraram preocupação com a eleição de Trump, após uma campanha em que o republicano colocou em evidência ataques contra pessoas trans e seus direitos.



O Centro Nacional de Ajuda LGBTQIA+ relatou um aumento significativo no número de ligações recebidas, passando de 300 para cerca de 2 mil por dia desde os resultados das eleições, segundo seu diretor, Aaron Almanza.



A retórica contra pessoas trans foi um dos pilares dos comícios de Trump, que frequentemente geravam aplausos entusiasmados de suas bases ao disseminar falsas alegações de que crianças estavam sendo obrigadas a passar por procedimentos de redesignação de gênero, entre outras declarações enganosas.