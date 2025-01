Donald Trump foi empossado como 47º presidente dos Estados Unidos - AFP

Publicado 20/01/2025 18:08 | Atualizado 20/01/2025 18:36

Novo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump foi oficialmente empossado nesta segunda-feira , 20, para seu segundo mandato à frente do país. O republicano se torna o 47º presidente dos Estados Unidos.

Lideranças de todo o mundo se pronunciaram após a cerimônia. Confira a repercussão:



Lula



O presidente do Brasil emitiu nota oficial para cumprimentar Donald Trump.



"Em nome do governo brasileiro, cumprimento o presidente Donald Trump pela sua posse. As relações entre o Brasil e os EUA são marcadas por uma trajetória de cooperação, fundamentada no respeito mútuo e em uma amizade histórica", afirmou Lula. O presidente brasileiro ainda destacou as "fortes" relações bilaterais, em diferentes áreas, ofereceu a continuidade das parcerias e desejou êxito a Trump.



"Nossos países nutrem fortes laços em diversas áreas, como o comércio, a ciência, a educação e a cultura. Estou certo de que podemos seguir avançando nessas e outras parcerias. Desejo ao presidente Trump um mandato exitoso, que contribua para a prosperidade e o bem-estar do povo dos Estados Unidos e um mundo mais justo e pacífico", acrescentou.



Vladimir Putin



Em vídeo, o presidente russo parabenizou o republicano e afirmou estar 'aberto ao diálogo' sobre paz na Ucrânia.



"Nós tomamos conhecimento da declaração do recém-eleito presidente dos Estados Unidos e de membros de equipe sobre o desejo de restaurar contatos diretos com a Rússia, que não foram interrompidos por nós, mas pela administração que agora se encerra. Também ouvimos a declaração dele sobre a necessidade de fazer tudo que for possível para evitar a Terceira Guerra Mundial. Certamente, acolhemos essa atitude e parabenizamos o presidente eleito dos Estados Unidos por sua posse", disse.



"Também estamos abertos ao diálogo com a nova administração dos Estados Unidos sobre o conflito ucraniano. O mais importante, aqui, é abordar as causas raízes da crise, sobre as quais conversamos muitas vezes", completou.



Volodymyr Zelensky



Em publicação na rede social X, o presidente da Ucrânia parabenizou Trump e falou sobre a chance de alcançar, finalmente, a paz e o fim da guerra contra a Rússia.



"O presidente Trump é sempre decisivo, e a política de paz por meio da força que ele anunciou oferece uma oportunidade de fortalecer a liderança americana e alcançar uma paz duradoura e justa, que é a principal prioridade. A Ucrânia vê o cultivo de laços estreitos com a administração Trump como um objetivo chave e tem feito investidas ao Partido Republicano após a vitória de Trump nas eleições dos EUA em novembro", escreveu.



Zelensky ainda completou afirmando que os países são ''mais fortes juntos e podem oferecer maior segurança, estabilidade e crescimento econômico para o mundo e para as duas nações."



Keir Starmer



O primeiro-ministro britânico parabenizou o republicano em vídeo publicado no X.



"Juntos, podemos defender o mundo do terrorismo e trabalhar rumo à segurança mútua. Os EUA e o Reino Unido sempre trabalham juntos para garantir o sucesso dos dois países. Continuaremos construindo fundações sólidas dos nossos parceiros históricos para enfrentar os desafios globais e levar nossa parceria para outro nível."



Starmer também afirmou querer se encontrar com o novo presidente americano.



Benjamin Netanyahu

O primeiro-ministro de Israel também cumprimentou o novo presidente dos EUA e elogiou ações de Trump. "Você retirou os EUA do perigoso acordo nuclear com o Irã, reconheceu Jerusalém como capital de Israel, transferiu a embaixada americana para Jerusalém e reconheceu a soberania israelense sobre as colinas de Golã", lembrou.



Netanyahu também agradeceu a Trump pela libertação dos reféns mantidos pelo Hamas. "Estou ansioso para trabalhar com você para libertar os reféns restantes, destruir as capacidades militares do Hamas, acabar com o controle do Hamas sobre Gaza e assegurar que o Hamas nunca mais seja uma ameaça a Israel", disse.

Giorgia Meloni

A primeira-ministra da Itália expressou seus "melhores votos" ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



"Tenho certeza de que a amizade entre nossas nações e os valores que nos unem continuarão reforçando a parceria entre Itália e Estados Unidos, enfrentando juntos os desafios globais e construindo um futuro de prosperidade e segurança para nossos povos", publicou a líder de extrema direita nas redes sociais, destacando o papel da Itália na "consolidação do diálogo entre Estados Unidos e Europa."

Justin Trudeau



O primeiro-ministro canadense felicitou Donald Trump e afirmou serem mais fortes quando agem juntos. “O Canadá e os Estados Unidos mantêm a parceria económica mais frutífera do mundo, e são o maior parceiro comercial um do outro", ressaltou o chefe de governo canadense, que teme que o presidente americano cumpra a ameaça de impor tarifas de 25%.



Olaf Scholz



O chefe de governo alemão desejou a continuação do que chamou de “boas relações transatlânticas” com os Estados Unidos, o “aliado mais próximo” da Alemanha.



"O objetivo da nossa política continua sendo manter boas relações transatlânticas. A UE, que tem 27 membros e mais de 400 milhões de pessoas, é uma união forte", ressaltou Scholz.

Narendra Modi

O primeiro-ministro da Índia parabenizou "o querido amigo" Donald Trump, e disse que espera que os dois países voltem a trabalhar juntos.



"Estou ansioso para trabalhar novamente em estreita colaboração, para beneficiar nossos dois países e para moldar um futuro melhor para o mundo", publicou Modi, do nacionalista Bharatiya Janata Party (BJP), na rede social X.