Acidente na Coreia deixou 180 mortosAFP

Publicado 22/01/2025 08:23

As autoridades sul-coreanas anunciaram nesta quarta-feira (22) que vão reformar barreiras de concreto usadas em vários aeroportos após o acidente com um avião da Jeju Air que deixou 179 mortos.

Em 29 de dezembro, um Boeing 737-800 de Bangcoc pousou sem trem de pouso no Aeroporto de Muan e pegou fogo após bater em um muro de concreto na pista.

Apenas dois tripulantes de cabine sobreviveram ao pior desastre aéreo no país asiático. Embora a investigação do acidente ainda esteja em andamento, muitas questões surgiram sobre o motivo pelo qual o muro, usado como localizador para guiar os pilotos, ficava no final da pista.

Em comunicado, o Ministério dos Territórios afirmou que "uma inspeção especial de segurança revelou que são necessárias melhorias nos localizadores de sete aeroportos do país". Entre eles estão o de Muan, onde ocorreu o desastre, e o de Jeju, o segundo maior aeroporto do país, em uma ilha turística ao sul da península.

As ações necessárias incluem "realocar as fundações para o subsolo e substituí-las por estruturas de aço mais leves".

No caso do aeroporto de Muan, as paredes de concreto serão completamente removidas e "reinstaladas usando estruturas quebráveis".

O ministro dos Transportes, Park Sang-woo, disse que estas ações exigem "atenção imediata", mas que no futuro também devem "implementar medidas para melhorar a prevenção de colisões com pássaros".

No acidente, o piloto alertou sobre uma colisão com pássaros antes de abortar uma primeira tentativa de pouso. O avião caiu na segunda tentativa, quando o trem de pouso não foi acionado.

A colisão com pássaros é apontada como uma das possíveis causas do acidente, e a imprensa sul-coreana diz que penas foram encontradas em ambos os motores do avião.

Segundo o ministério, uma investigação completa das instalações para atrair pássaros ao redor dos aeroportos começou na segunda-feira.