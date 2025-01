Nicole Paulino foi registrada como morta por um erro de digitação - Reprodução / TV NBC

Publicado 22/01/2025 09:39

Uma mulher foi dada como morta após uma funcionária digitar incorretamente o número do Seguro Social, enquanto tentava registrar o óbito de outra pessoa. Segundo a emissora NBC, o erro só foi descoberto quando Nicole Paulino tentou renovar sua carteira de motorista no estado de Maryland, nos Estados Unidos.



Nicole relatou ter ficado "um pouco assustada" ao descobrir que sua solicitação havia sido negada porque os registros do governo indicavam que ela já havia falecido.

O equívoco gerou o cancelamento do seguro de saúde de Nicole e de seus três filhos. "Isso realmente bagunçou minha vida", desabafou a mulher em entrevista a NBC.



Segundo a Administração da Previdência Social (SSA), o problema ocorreu devido a um erro de digitação. Em vez de inserir o número correto da pessoa falecida, foi registrado o número de Nicole, gerando a confusão.



Nicole tomou conhecimento do erro em novembro de 2024, mas só foi oficialmente declarada "viva" em 14 de janeiro de 2025, após a SSA admitir o erro administrativo. Durante esse período, ela acumulou dívidas médicas, pois precisou comprar inaladores para controlar sua asma sem o suporte do seguro de saúde. "Isso me afetou muito. Afetou minha saúde física e mental", disse a mãe.



Segundo relatório da NBC, quase 10 mil casos semelhantes são corrigidos anualmente, indicando que a situação de Nicole não é um caso isolado.