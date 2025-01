Sandra Navarro, de 48 anos, foi presa acusada de matar o superintendente do prédio onde morava - Reprodução / WALB

Publicado 23/01/2025 09:38 | Atualizado 23/01/2025 10:03

Uma mulher foi presa acusada de matar o superintendente de um prédio após ser cobrada por aluguéis atrasados no estado de Nova York, nos Estados Unidos. De acordo com a polícia, o corpo de Jose Portillo, de 55 anos, foi encontrado na quarta-feira (22), dentro de sacos de lixo escondidos debaixo de uma cama.

As autoridades afirmam que Sandra Navarro, de 48 anos, atacou Jose, atingindo-o na cabeça e, em seguida, esfaqueando-o no pescoço e na perna. Segundo a emissora norte-americana WALB, Sandra Navarro, de 48 anos, devia US$ 24 mil (aproximadamente R$ 143 mil).

O marido de Sandra revelou à polícia onde estavam os restos mortais da vítima, mas ele não foi acusado, pois imagens de câmeras de vigilância mostram que ele estava no trabalho durante todo o dia do crime, saindo do local apenas cerca de 20 minutos antes da chegada das autoridades em sua residência.

Sandra enfrenta acusações de assassinato, adulteração de evidências físicas e posse criminosa de arma em conexão com o assassinato de Jose Portillo.