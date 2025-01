Tim Burchett é conhecido por afirmar que o governo dos Estados Unidos oculta a existência de óvnis - Reprodução

Tim Burchett é conhecido por afirmar que o governo dos Estados Unidos oculta a existência de óvnisReprodução

Publicado 23/01/2025 17:43

Tim Burchett, deputado republicano, afirmou, em uma entrevista na quarta-feira, 22, que um almirante, cujo nome não revelou, lhe contou sobre uma nave alienígena que se movia a uma velocidade incrível no fundo do mar.



"Me disseram que algo estava se movendo a centenas de quilômetros por hora debaixo d'água (...) tão grande quanto um campo de futebol", contou ao ex-deputado republicano Matt Gaetz, que agora apresenta um programa no canal de notícias de direita One America News.



"Foi um caso documentado, um almirante me contou", garantiu.



Burchett, conhecido por afirmar que o governo dos Estados Unidos oculta a existência de óvnis e outras atividades extraterrestres, considerou que tudo é possível, dada "a imensidão do grande universo de Deus".

No entanto, ele tranquilizou os americanos, dizendo que não precisam se preocupar com os extraordinários avanços dos supostos extraterrestres.



"Não me preocupo que eles me façam mal", declarou. "Com essas capacidades, já teriam nos destruído há muito tempo", acrescentou.



Até o momento, não foram apresentadas provas de vida inteligente fora da Terra.



O Congresso já abordou algumas vezes relatórios sobre misteriosos objetos voadores, um tema que antes ridicularizava.



Em março de 2024, o Pentágono publicou um relatório afirmando que não tinha provas da existência de óvnis e que muitos avistamentos suspeitos haviam se revelado apenas balões meteorológicos, aviões espiões, satélites e outros objetos comuns.