Marck Zuckerberg afirmou que 'este ano será definidor para a IA' Reprodução

Publicado 24/01/2025 20:03

A Meta (Facebook, Instagram) prevê investir até 65 bilhões de dólares (R$ 383 bilhões) este ano, 50% a mais que em 2024, principalmente para reforçar sua posição na corrida pela inteligência artificial (IA).

"Este ano será definidor para a IA", afirmou o presidente da empresa, Marck Zuckerberg, em sua página do Facebook.

O executivo espera que a Meta AI seja o principal assistente digital com inteligência artificial "para mais de um bilhão de pessoas", apontou.

O dinheiro servirá para alimentar "consideravelmente" as equipes dedicadas à tecnologia e, sobretudo, para construir a infraestrutura necessária.

A Meta planeja construir um grande centro de dados para impulsionar suas ambições no campo da inteligência artificial.

O advento da IA generativa, lançada pela OpenAI com seu robô ChatGPT no fim de 2022, se consolidou numa corrida feroz entre os gigantes da tecnologia, com Google e Microsoft na cabeça.

Em 2024, o mercado puniu regularmente esses empresas por seus gastos elevados em IA sem um retorno imediato sobre os investimentos.

Mas todos preferem investir esses recursos a perder terreno em uma tecnologia que pode mudar as empresas e a sociedade, como aconteceu com a internet.