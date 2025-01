Ezra Vandan foi presa enquanto fazia um procedimento estético - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 24/01/2025 13:45

Uma modelo do OnlyFans acabou presa na Turquia após divulgar em suas redes sociais um plano de fazer sexo com 100 homens em 24 horas. Ezra Vandan, de 23 anos, foi acusada de obscenidade, resistência a um policial de plantão e calúnia. A plataforma do OnlyFans foi banida no país em 2023.