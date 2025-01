Ppa lmentou que a comunicação desperte 'medo e desespero, fanatismo e até ódio" - AFP

Publicado 24/01/2025 12:13

O papa Francisco denunciou, nesta sexta-feira (24), uma época marcada "pela desinformação e polarização", com alguns centros de poder controlando uma quantidade sem precedentes de dados e informações, em um contexto polêmico sobre o papel das redes sociais.

Em mensagem publicada por ocasião do 59º Dia Mundial das Comunicações Sociais, lamentou que a comunicação desperte "medo e desespero, preconceito e ressentimento, fanatismo e até ódio", e criticou algoritmos que "modificam nossa percepção da realidade".

"Muitas vezes a realidade é simplificada para provocar reações instintivas; palavras são usadas como um punhal; até mesmo informações falsas ou habilmente distorcidas são usadas para enviar mensagens destinadas a incitar ânimos, provocar, ferir", insistiu.

O Papa faz essas declarações enquanto a plataforma X, do bilionário Elon Musk, é suspeita de espalhar informações falsas e manipular o debate público na Europa. Várias instituições, grupos e personalidades anunciaram nas últimas semanas que estavam deixando a rede social ou que estavam interrompendo a atividade em suas contas.

A Meta, empresa matriz do Facebook e do Instagram, de propriedade de Mark Zuckerberg, também levantou preocupações no início de janeiro ao encerrar seu programa de verificação de fatos nos Estados Unidos, substituindo-o por um sistema de notas de contexto semelhante ao usado pelo X.

Em um discurso em que citou Martin Luther King, o pontífice de 88 anos destacou que "há também outro fenômeno preocupante, que poderíamos definir como a 'dispersão programada da atenção' através dos sistemas digitais, que, aos nos orientar segundo a lógica de mercado modifica nossa percepção da realidade".

Em 9 de janeiro, o papa já havia criticado a era das "notícias falsas" e também alertado para os excessos da inteligência artificial, que segundo ele, às vezes é usada para "manipular consciências".