Medida daria mais tempo a Israel 'para concluir sua missão' no Líbano, mas aumenta os riscos de que a trégua seja desfeita - AFP

Publicado 24/01/2025 20:33

A Casa Branca está pedindo que as tropas israelenses sejam autorizadas a permanecer no Líbano após a data de expiração do cessar-fogo na próxima semana, dando a Israel mais tempo para concluir sua missão, mas aumentando os riscos de que a trégua seja totalmente desfeita.

Um porta-voz do governo americano disse que a extensão do cessar-fogo era necessária para apoiar o novo presidente do Líbano e garantir o retorno dos israelenses que fugiram do norte do país enquanto os militares lutavam contra o Hezbollah.

"Todas as partes compartilham o objetivo de garantir que o Hezbollah não tenha a capacidade de ameaçar o povo libanês ou seus vizinhos. Por isso,, uma extensão curta e temporária do cessar-fogo é urgentemente necessária", afirmou Brian Hughes, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca.

O prolongamento da presença israelense no Líbano e a incerteza em torno da trégua representarão um teste diplomático para o governo de Donald Trump evitar que Israel e o Hezbollah entrem novamente em guerra.