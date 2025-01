Donald Trump afirmou ter conversado com o rei Abdullah II, da Jordânia - Anna Moneymaker/AFP

Publicado 26/01/2025 09:32

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou no sábado (25) uma iniciativa para "limpar" a Faixa de Gaza e disse querer que Egito e Jordânia recebam os palestinos deste território como forma de alcançar a paz no Oriente Médio.

"Estamos falando de 1,5 milhão de pessoas, e simplesmente limparemos tudo isso", disse Trump à imprensa, referindo-se a Gaza como um "local de demolição". Ele disse que a medida poderia ser "temporária ou de longo prazo".

O republicano afirmou que havia conversado com o rei Abdullah II da Jordânia e esperava falar com o presidente egípcio Abdel Fatah al Sissi no domingo.

"Gostaria que o Egito levasse as pessoas e gostaria que a Jordânia levasse as pessoas", disse Trump a bordo do Air Force One.

A maioria dos 2,4 milhões de habitantes de Gaza foi deslocada, alguns deles várias vezes, devido à guerra na Faixa de Gaza iniciada em 7 de outubro de 2023.

A ideia foi aplaudida pelo ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich.

"A ideia de ajudá-los a encontrar outros lugares para começar uma vida melhor é uma excelente ideia. Após anos de glorificação do terrorismo, (os palestinos) poderão estabelecer vidas novas e boas em outros lugares", disse Smotrich em comunicado.

"Durante anos, os políticos propuseram soluções inviáveis, como a divisão da terra e a criação de um Estado palestino, o que colocou em risco a existência e a segurança do único Estado judeu do mundo", acrescentou o ministro, cujo partido é uma parte essencial do governo de coalizão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

O grupo palestino Jihad Islâmica, em contrapartida, condenou a iniciativa de Trump neste domingo, considerando que a "deplorável" proposta "alimenta crimes de guerra".

"Esta proposta é enquadrada como incentivo a crimes de guerra e crimes contra a humanidade ao forçar nosso povo a deixar sua terra", afirmou o grupo, que lutou ao lado do Hamas em uma guerra sangrenta com Israel em Gaza até a trégua de 19 de janeiro.

Uma autoridade de alto escalão do Hamas declarou à AFP que o grupo palestino fará oposição à proposta do republicano.

"Assim como eles frustraram todos os planos de deslocamento e terras alternativas por décadas, nosso povo também frustrará tais projetos", disse Bassem Naim, membro do escritório político do grupo islamista, referindo-se aos comentários de Trump.