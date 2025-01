Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Anna Moneymaker/AFP

Publicado 26/01/2025 17:19

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste domingo (26) que aplicará pesadas tarifas de importação e outras sanções à Colômbia, após seu homólogo Gustavo Petro se recusar a receber aviões militares com migrantes deportados "A recusa desses voos por parte de Petro colocou em perigo a segurança nacional e a segurança pública dos Estados Unidos, por isso ordenei à minha administração que tome imediatamente as seguintes medidas de represália urgentes e decisivas", publicou Trump em sua plataforma, Truth Social.O republicano enumerou, entre as medidas, "tarifas de 25%", restrições de viagem e revogação "imediata" de vistos para funcionários do governo colombiano.