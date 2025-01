Navio não sofreu danos e sua tripulação está segura - Reprodução/internet

Publicado 26/01/2025 19:59 | Atualizado 26/01/2025 19:59

Um cargueiro seguiu viagem para o Canadá no domingo, 26, após ser liberado do gelo que o prendeu no congelado Lago Erie por dias, informou a Guarda Costeira dos EUA. O Manitoulin, uma embarcação canadense de 202 metros com 17 pessoas a bordo, ficou preso no gelo no Lago Erie na quarta-feira, depois de descarregar uma carga de trigo em Buffalo, Nova York, enquanto retornava para o Canadá, segundo a Guarda Costeira. A embarcação foi liberada no sábado, 25.

O navio não sofreu danos, e sua tripulação está segura, informaram as autoridades. Cargueiros nos Grandes Lagos frequentemente encontram gelo superficial no inverno, mas às vezes enfrentam gelo que é duro ou espesso demais para romper.

Um navio quebra-gelo da Guarda Costeira dos EUA estava trabalhando desde quinta-feira para ajudar o Manitoulin, e no sábado um segundo navio chegou para ajudar a liberar o cargueiro A Guarda Costeira Canadense também estava com uma embarcação auxiliando nos esforços.

O cargueiro foi escoltado pelos três quebra-gelos através de mais de 32 quilômetros de gelo, de Buffalo em direção ao oeste, cruzando o Lago Erie, até alcançar águas livres na noite de sábado, segundo o tenente Kyle Rivera, da Guarda Costeira.

O cargueiro ainda precisa atravessar o restante do Lago Erie e subir pelos rios Detroit e St. Clair até Sarnia, Ontário (Canadá), onde ficará durante o restante do inverno, disse Rivera à Associated Press no domingo.

"Há gelo em outras partes do lago e dos rios, mas temos outro quebra-gelo que o levará por lá", afirmou. Um helicóptero da Guarda Costeira dos EUA estava no local realizando voos para monitorar a situação. Um terceiro navio da Guarda Costeira dos EUA estava programado para chegar na segunda-feira, caso o Manitoulin continuasse preso.